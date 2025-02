Juventusnews24.com - Mulazzi Juventus Next Gen, il calciatore può lasciare subito i bianconeri: un club estero in pressing. Tutti i dettagli

di Marco BaridonGen, può. Il Sion spinge per avere il, calciomercato ancora aperto in SvizzeraGabrieleverso il Sion. Come appreso danews24.com, l’idea è quella del prestito ma i duesono al lavoro per definire la formula dell’affare. Il calciomercato svizzero è aperto fino al 17 febbraio.finora ha collezionato 16 presenze e 2 assist in stagione con laGen. Sono ore decisive per il futuro delbianconero.Leggi sunews24.com