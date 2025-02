Lanazione.it - Mugello, al via il concorso per l’immagine della medaglia della maratona

(Firenze), 13 febbraio 2025 – L’A.S.D, nata nel 1974 e arrivata alla sua 51esima edizione, indice ilartistico per scegliereche porterà al conioche rappresenterà la manifestazione del 2025. Alsono stati concessi i patrocini del Comune di Borgo San Lorenzo, del Comune di Vicchio, dell'Unione Montana dei Comuni del. A.S.Dsi avvarrà per tale iniziativa del sostegno dell’Associazione artistica/culturale 'Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico A.P.S' al fine di coinvolgere artisti e artiste a lasciare la propria impronta tramite la partecipazione al. Chi desidera partecipare dovrà essere tesserato all’Associazione Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico. Le tecniche usate per la creazionepropria opera possono essere di qualsiasi genere, pittura, acquerello, disegno, intaglio, scultura, fotografia, arazzo ecc: essenziale è unire il dinamismo e la bellezza in forma artistica mantenendo lo spiritofida sportiva.