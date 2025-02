Ilrestodelcarlino.it - Mozione di sfiducia contro il sindaco Sclavi

Civico 22, al prossimo Consiglio del 27 febbraio, presenterà unadiildi Tolentino Mauro. "Dopo cheha ritirato le deleghe a ben tre suoi assessori, abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario in cui discutere della grave crisi politica che ha investito la maggioranza. Ma l’appello è caduto nel vuoto – spiega il coordinatore Paolo Dignani (nella foto) –. Ilevidentemente non ha alcuna intenzione di riferire in sede istituzionale delle ragioni vere del suo atto. La cosa è grave, e per questo abbiamo ritenuto di chiedere a Massimo D’Este, nostro consigliere di riferimento, di presentare unadinel frattempo da noi elaborata. Fino all’ultimo abbiamo sperato prevalesse il buon senso e che alle fibrillazioni della coalizione di governo potesse trovarsi soluzione in sede istituzionale.