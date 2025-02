Oasport.it - MotoGP, risultati seconda giornata Test Buriram: Marc Marquez precede il fratello Alex, quinto Francesco Bagnaia

Al Chang International Circuit di, in Thailandia, si è concluso il secondo ed ultimo giorno didella: come ieri il miglior tempo è dello spagnolo(Ducati GP25) in 1’28?855, davanti al(Ducati Gresini), secondo a 0.179, ed ao Bezzecchi (Aprilia), terzo a 0.205.Quarta piazza per l’iberico Pedro Acosta (KTM) a 0.278, davanti all’azzurro(Ducati GP25),a 0.523, allo spagnolo Joan Mir (Honda), sesto a 0.544, ed all’altro italiano Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team), settimo a 0.599.Seguono in classifica il transalpino Fabio Quartararo (Yamaha), ottavo a 0.731, e lo spagnolo Maverick Viñales (KTM Tech 3), nono a 0.751, infine completa la top ten l’australiano Jack Miller (Yamaha Pramac), decimo a 0.762.vola anche nel day-2 deiin Thailandia.