.com - MotoGp, Marquez il più veloce in Thailandia. Soltanto ottavo Bagnaia

Leggi su .com

(Adnkronos) – La Ducati si conferma la moto da battere, a meno di un mese dall’inizio del Mondiale 2025 di. Nel primo giorno di test in, dove sulla pista di Buriram si correrà il primo Gran Premio della nuova stagione, Marcè stato il piùdella griglia, chiudendo con un tempo di 1’29?184 e precedendo il fratello Alex, secondo a 0?465 di distacco.invece Pecco, a 0?844 di distanza dal compagno di squadra e che non ha montato le gomme nuove per l’ultimo giro, una scelta che lo ha penalizzato nel crono. Ottima prova per Franco Morbidelli, che su VR46 ha piazzato il terzo tempo, a 0?499 da, seguito da un altro pilota italiano, Marco Bezzecchi, al primo anno con l’Aprilia, e dallo spagnolo Pedro Acosta su Ktm. Caduta, ma senza conseguenze, per Brad Binder.