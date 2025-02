Napolitoday.it - Motociclista travolto da un'auto contromano: ricoverato in codice rosso

Paura questa mattina nel quartiere Vomero dove unè statoda un'. Tutto è successo in via Gino Doria. Un anziano avrebbe imboccato la strada, travolgendo il centauro. L'impatto è stato violentissimo e il ferito è rimasto a terra in una pozza di sangue.