Mostra premio d’arte al centro studi Plautini

Sabato mattina 15 febbraio, alle 11, alla Saladi via IV Novembre,13, a Sarsina, avrà luogo, nell’ambito del ciclo di mostre 2025, l’inaugurazione della rassegna "concorsoCaterina Sforza, Cosimo I° de’ Medici e i Signori di Romagna, Logos2025, VI edizione. Le donne fatali nella Storia: Le corti, gli amori, l’arte, la bellezza", a cura di Marilena Spataro e Alberto Gross. Laresterà aperta sino alle 15 di sabato 8 marzo, con finissage per premiazione dei vincitori e presentazione del progetto "Donne fatali tra Medioevo e Rinascimento. Paolo e Francesca: Amanti per l’eternità", a cura di Andrea Antonioli, presidente Associazione Olim Flaminia. Questi gli artisti che partecipano alla rassegna: Angela Amadei, Massimiliano Campita, Luciana Ceci, Maurizio Cervellati, Riccardo Cervelli, Luca Colangelo, Eleonora Dalmonte, Silvana Di Vora, Paolo Graziani, Francesca Guiducci, Giuliana Guerrini, Enrico Guerrini, Piero Gulminelli, Lean, Lidia Mongiusti, Giuseppe Rizzo Schettino, Laila Scorcelletti, Lorenzo Senzi, Paola Tassinari.