Mosca | Fare presto vertice Putin-Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.40 Va organizzato "velocemente" un incontro tra il presidente russoe il presidente Usasull'Ucraina. Così il portavoce del Cremlino Peskov. I due presidenti "hanno molto di cui parlare",ma al momento non c'è una data perché il lavoro per organizzare il"comincerà in questi giorni". I colloqui riguarderanno "tutte le questioni relative alla sicurezza in Europa", sottolinea Peskov. "E' prematuro parlare di un ruolo dell'Europa nei negoziati sull'Ucraina.Non ancora individuato il formato delle trattative".