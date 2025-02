Quotidiano.net - Mosca e Kiev: Vaticano come mediatore nel negoziato per la pace in Ucraina

Dopo gli interventi del presidente Usa Donald Trump, si addensano le ipotesi su quali potranno essere le linee di un possibiletraper la fine del conflitto in. Ma intanto la Russia continua ritenere la Santa Sedeun interlocutore nella partita, sia per la posizione "equilibrata" sempre mantenuta dal, sia per quella "diplomazia umanitaria" tanto cara al Papa e al suo inviato di, cardinale Matteo Zuppi., infatti, è aperta a continuare il "dialogo costruttivo" con ilsull', ha detto Artyom Studennikov, direttore del primo Dipartimento europeo del ministero degli Esteri, all'agenzia Ria Novosti. Dall'inizio del conflitto, ha sottolineato Studennikov, la Santa Sede "ha seguito coerentemente una linea di giustizia ed equilibrio, facendo appello a una soluzione pacifica e dichiarando la sua disponibilità a contribuire a questo in ogni modo possibile".