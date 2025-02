Morti tre anziani in Rsa a Firenze sospetta intossicazione alimentare Asl | 114 casi gastroenterite

Leggi su Corrieretoscano.it

trein Rsa a. Asl: “114”Treospiti in rsa sono. Asl Toscana Centro in un comunicato parla di quattro rsa con stesso centro cottura in comune: “Da una prima analisi risultano 114di(diarrea e vomito) su 173 ospiti”.La nota della direzione rsa ‘Monsavano’ “In riferimento ai recenti fatti accaduti presso la residenza perdi Pelago, la direzione della RSA “Monsavano” ha rilasciato la seguente nota:“Siamo lieti di comunicare che gliricoverati in ospedale sono tutti rientrati nelle nostre residenze toscane. Quanto ai tre decessi, per i quali esprimiamo il nostro sincero cordoglio, restiamo in attesa di conoscerne le effettive cause, che allo stato attuale non sono state accertate.