Ilfattoquotidiano.it - Morti sospette in una Rsa: due anziani deceduti dopo aver consumato dei pasti nel Fiorentino

Dueospiti di una Rsa in provincia di Firenze sonoessere stati ricoverati all’ospedale di Santa Maria Nuova a causa di una grave sindrome gastrointestinale. L’episodio risale a lunedì scorso, quando alcuni residenti della struttura hanno iniziato a accusare malori subito. Quattro persone, tra cui le due vittime, sono state trasportate d’urgenza in ospedale. Oltre a loro, altri due ospiti sono ricoverati in gravi condizioni a Careggi.Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nas, il personale dell’ufficio igiene dell’Asl Toscana Centro e i mezzi del 118, allertati dagli operatori della Rsa. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, il pm di turno ha disposto l’autopsia per chiarire le cause delle. Gli ispettori dell’Asl stanno indagando per individuare eventuali errori nella preparazione dei, partiti da un centro di cottura di un’altra casa di riposo della zona, attualmente sotto sequestro per gli accertamenti del caso.