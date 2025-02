Dilei.it - Morgan interviene su Sanremo 2025: “L’unica cosa decente è una mia idea”

Il Festival diha fatto registrare ascolti record, ma la direzione artistica di Carlo Conti ha sollevato anche qualche critica. Tra i principali detrattori della kermesse, c’è, che in un lungo post sui social ha sparato a zero sulla competizione, criticando i cantanti e la qualità dei brani in gara.spara a zero sul Festival diIltargato Conti non sembra convincere tutti. Almeno in termini di qualità della gara. Dopo le critiche taglienti di Selvaggia Lucarelli, anchesi è unito al coro dei detrattori della kermesse. L’ex leader dei Bluvertigo ha affidato il suo pensiero ad una stories su Instagram, in cui ha utilizzato toni decisamente duri: “? Mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità.