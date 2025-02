Tpi.it - Morgan distrugge Sanremo: “Mi fa schifo, canzoni una più orrenda dell’altra”

: “una piùstronca il Festivel di2025: l’ex cantante dei Bluvertigo, infatti, si è scagliato contro la kermesse musicale in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram.“: mi fa davvero, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità” dichiara senza troppi giri di parole l’artista.E ancora: “Leuna piùmusicalmente vuote inesistenti. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti e mia figlia di quattro anni che strimpella al toy piano a confronto diè Stockhausen”.Tuttavia c’è qualcosa chesalva di questo: la presenza dei Duran Duran, ospiti nella terza serata della manifestazione in onda su Rai giovedì 13 febbraio.