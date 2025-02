Sport.quotidiano.net - Monza regina della terra rossa: "Il nostro posto nell’élite dell’ATP"

Dal sogno (infranto) di diventare la “Wimbledon italiana“ alla versione (molto) “in miniatura“ degli Internazionali di Roma. Dai campi in erba che sarebbero stati allestiti sull’asfaltoFormula 1 nell’autodromo dialladel tennis club Villa Reale.entra nel circuito del grande tennis: la seconda settimana di aprile ospiterà l’ATP Challenger AtkinsonsOpen. A dirigere il torneo ci sarà un uomo di esperienza come Giorgio Tarantola, monzese doc, già al timone di numerosi Challenger in Italia e all’estero. Ed era stato sempre lui, una manciata d’anni fa, a candidareper un ATP 250 all’autodromo. Qual è stata la “giocata“ vincente in questa nuova partita? "Allora era un 250, tornei che hanno un criterio molto selettivo, in quel caso devi comprare la licenza da un’altra città.