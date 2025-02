Sport.quotidiano.net - Monza, cerca rinforzi per scalare la classifica: arriva Keita Baldé

, 13 febbraio 2025 – Ilnon vuole arrendersi, e anche a mercato chiusoper risollevarsi in. I brianzoli stanno attraversando una stagione complicatissima, con soli 13 punti conquistati in 24 partite a fronte di due vittorie, 7 pareggi e ben 15 sconfitte. Dall'estate scorsa la squadra ha perso figure importanti come Di Gregorio (passato alla Juventus), Colpani e Palladino (ora alla Fiorentina) e nell'ultima sessione di mercato anche Daniel Maldini (acquistato dall'Atalanta) e Bondo (prelevato dal Milan). La dirigenza aveva scelto inizialmente di affidare le chiavi della squadra a Nesta, poi sostituito a stagione in corso da Bocchetti ma nuovamente richiamato appena tre giorni fa. In questo momento, la salvezza dista tantissimo: sono ben otto i punti che separano i brianzoli dall'Empoli in diciassettesima posizione, e servirebbe un lungo filotto di risultati utili consecutivi, unito a qualche passo falso delle dirette concorrenti, per centrare una salvezza che ora sembra un miracolo.