Mondiali sci Federica Brignone vince l’oro nel gigante di Saalbach

(Adnkronos) –la medaglia d’oro inaidi sci alpino di. La 34enne valdostana, già al comando dopo la prima manche, si impone con il tempo di 2’22?71 davanti alla neozelandese Alice Robinson (2’23?61) e alla statunitense Paula Moltzan (2’25?33). Quarto posto per la norvegese Thea Louis Stjernesund (2’25?34), poi la svizzera Lara Gut-Behrami (2’25?39) e la svedese Sara Hector (2’25?59). Perè la quinta medaglia iridata, la seconda d’oro dopo quella in combinata di Meribel 2023. L’impresa diviene resa da un dato: prima di lei, l’ultima iridata italiana inera stata Deborah Compagnoni. A Sestriere, nel 1997. La campionessa azzurra aveva dominato la prima manche delfemminile, chiudendo in testa con il tempo di 1’10?44.