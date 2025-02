Mondiali sci Brignone super in gigante | l’azzurra domina la prima manche

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Spettacolo Federicaaidi sci alpino di Saalbach, in Austria. La campionessa azzurra hato ladelfemminile, chiudendo in testa con il tempo di 1'10"44. Discesa perfetta per Federica, che ora ha un vantaggio molto importante, di 67 centesimi, sulla neozelandese Alice Robinson in vista della seconda .