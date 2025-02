Lettera43.it - Mondiali di sci, Gigante femminile: Brignone in testa dopo la prima manche, fuori Goggia

Federicastellare nelladelaidi sci a Saalbach. Sulle nevi austriache della pista Schneekristall, la 34enne lombarda ha completato una prova praticamente perfetta chiudendo con lo strabiliante tempo di 1.10.44. Irraggiungibile per chiunque, la stella dello sci azzurro e vicecampionessa in carica è forte ora di un vantaggio di 67 centesimi sulla suainseguitrice, la neozelandese Alice Robinson. Molto più staccata l’americana Paula Moltzan, terza a 1.24 secondi dalla vetta. Fra le atlete più attese, l’elvetica Lara Gut-Behrami è lontana a 1.40, Sara Hector – detentrice dell’oro olimpico nella disciplina – segue a 1.43. Ricordiamo che non c‘è Mikaela Shiffrin, vincitrice nel 2023 a Courchevel, che non ha ancora recuperato dall’infortunio. Per quanto riguarda le altre italiane, out sia Sofia, caduta30 secondi di gara, sia Marta Bassino, scivolata sul muro fortunatamente senza conseguenze.