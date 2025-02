Sport.quotidiano.net - Mondiali di ciclismo 2025, Van Der Poel spiega il no: "Percorso poco adatto a me"

Roma, 13 febbraio– Quando nelle scorse ore l'Alpecin-Deceuninck ha annunciato il suo programma per il, a sua volta suscettibile di qualche modifica strada facendo, ha rubato l'occhio la decisione di presenziare aidi mountain bike in luogo a quelli su strada: una scelta che Mathieu Van Derci ha tenuto are in prima persona. Le dichiarazioni di Van DerL'occasione buona è stata offerta dai microfoni di 7sur7, ai quali l'olandese ha argomentato la sua presa di posizione, evidentemente condivisa con la squadra e con la propria Nazionale. "Ildi Kigali non mi si addice e preferisco quindi concentrarmi suidi mountain bike, perché in palio c'è un successo che manca all'elenco dei miei successi". In effetti, in caso di successo a Crans Montana, Van Derentrerebbe ulteriormente nel mito delper aver vinto il titolo iridato in diverse discipline, tra strada, ciclocross e gravel e appunto, eventualmente, le ruote grasse.