Dayitalianews.com - Monaco, auto travolge la folla. Bilancio tragico: 28 feriti, ci sono anche bambini in condizioni gravissime

Aggiornato ildella strage adi Baviera, dove un uomo alla guida di un’ha travolto ladi manifestanti dei Ver.Di, il sindacato dei servizi. La polizia ha parlato di 28, tra i qualiingravi, ma non ha confermato la notizia della morte di una donna, come invece riportato dalla Sueddeutsche Zeitung.Chi era alla guida dell’La polizia, cheall’Ansa ha smentito la notizia della morte di una donna, ha dichiarato che alla guida dell’c’era un 24enne afghano richiedente asilo che sarebbe stato fermato e condotto in ospedale. Gli agenti hanno dovuto sparare colpi in aria per fermare il 24enne che, come affermato dal ministero dell’Interno della Baviera Joachim Hermann, era già noto alle forze dell’ordine e ha dei precedenti penali per furto e possesso di sostanze stupefacenti.