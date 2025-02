Thesocialpost.it - Monaco, auto su folla: 28 feriti, un bimbo in fin di vita. Fermato un uomo afgano

– Momenti di terrore questa mattina nel centro di, quando un’ha travolto unadi manifestanti durante un corteo organizzato dal sindacato dei servizi Ver.di. L’attacco è avvenuto intorno alle 10:30 in Seidlstrasse, dove una Mini Cooper, dopo aver accelerato negli ultimi metri, ha investito i partecipanti. Il conducente è stato arrestato sul posto.Leggi anche: “Purtroppo è lui”. Era scomparso da due giorni, il drammatico annuncio dei ricercatoriLa polizia ha identificato l’autista come un 24enne di origine afgana, Fahrad N., arrivato in Germania nel 2016 come minore non accompagnato, dopo essere passato per l’Italia. La sua domanda di asilo era stata rigettata nel 2017, e dal 2020 avrebbe dovuto essere rimpatriato. Secondo alcune fonti, Fahrad N. avrebbe postato contenuti estremisti poco prima dell’attacco.