Secoloditalia.it - Monaco, auto piomba sulla folla: almeno una ventina di feriti, tra cui un bambino in pericolo di vita

Leggi su Secoloditalia.it

Una Mini Cooper bianca ha travolto un gruppo di manifestanti nel centro didi Baviera, lasciandoventisettesull’asfalto e un morto. Alcuni sarebbero in condizioni critiche, tra di loro anche unin fin di. La polizia tedesca, intervenuta in forze, ha dichiarato di aver «neutralizzato» il 24enne afghano, specificando che «non rappresenta più alcun». «Questo attentato dimostra che in Germania qualcosa deve cambiare e in fretta», ha commentato il premier bavarese Markus Söder. Ha poi aggiunto che è doloroso dover affrontare eventi simili, menzionando l’episodio di Aschaffenburg a gennaio. «È troppo».Fonte XL’si schianta contro i manifestantiL’attacco, avvenuto nella centralissima Stiglmaierplatz, all’angolo tra Dachauerstraße e Seidlstraße, ha gettato nel caos la manifestazione organizzata dal sindacato Ver.