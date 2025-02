Torinotoday.it - Molinette, c'è il progetto per la ristrutturazione del pronto soccorso: costerà 12 milioni di euro

Leggi su Torinotoday.it

È stato approvato ildideldell’ospedaledi Torino. In totale l’opera12dicoperti in parte dallo Stato e in parte dalla Regione Piemonte. Grazie alla soluzione prospettata dal Politecnico di Torino si eviterà lo.