Ilfattoquotidiano.it - Molestatore seriale su autobus a Livorno: palpeggiate adolescenti. Arrestato 73enne con precedenti

Un uomo di 73 anni è statodai carabinieri acon l’accusa di aver molestato due giovani ragazze sudi linea urbana. L’anziano, già noto alle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in esecuzione di una misura cautelare.Le indagini, condotte dai militari della stazione di-centro, sono iniziate lo scorso anno, dopo che una giovane, accompagnata dai genitori, si è presentata in caserma per denunciare le molestie subite mentre si trovava sull’diretta a scuola.Il presunto autore, identificato e denunciato, è stato poi accusato anche di un episodio simile avvenuto a gennaio, con una seconda vittima che ha sporto denuncia. Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno confermato il coinvolgimento dell’anziano.