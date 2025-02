Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025, la Classifica top 5 della seconda serata

Ladel Festival diha visto l'esibizione di metà dei Big in gara, con 15 artisti su 29 che si sono esibiti sul palco dell'Ariston.: La Top 5Al termine, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, affiancato da Cristiano Malgioglio e Bianca Balti, ha annunciato la top 5.LaI primi cinque artisti in, secondo le votazioni delle radio e del televoto (50% ciascuno), sono:GiorgiaSimone CristicchiFedezAchille LauroLucio CorsiNuova Regola del FestivalSecondo la nuova regola del Festival di quest'anno, i cinque artisti non sono stati annunciati in ordine di. Questo per evitare di condizionare le votazioni delle serate successive, mantenendo così la suspense fino alla finale.