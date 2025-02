Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025, Ascolti Seconda Serata del 12 Febbraio

Gli aggiornamenti suglidelladel Festival dinon sono ancora disponibili, ma l'attesa è alta, soprattutto dopo il grande successo della prima. Quest'ultima ha registrato una media di 12,6 milioni di spettatori, con uno share del 65,3%.: Attesa per glidellaNell'edizione 2024, condotta da Amadeus, laaveva ottenuto ottimi risultati, con 10,361 milioni di spettatori e uno share del 60,1%. La prima parte della, dalle 21:17 alle 23:29, era stata seguita da 13,434 milioni di spettatori con uno share del 57,6%, mentre laparte, dalle 23:32 all'1:33, aveva registrato 6,899 milioni di spettatori con uno share del 66,2%.Attese perCon questi numeri come riferimento, l'attesa per i dati di ascolto delladiè grande.