Mister Movie | Michael B Jordan conferma lo sviluppo di Creed 4 | il sequel sarà realizzato ma con i tempi giusti

Credit: Warner Bros.Dopo il grande successo di3,B.ha rivelato che un quarto capitolo della saga spin-off di Rocky è in lavorazione. Tuttavia, il progetto potrebbe richiedere del tempo prima di vedere la luce. L'attore e regista, che ha debuttato dietro la macchina da presa proprio con il terzo film della saga nel 2023, ha espresso il desiderio di prendersi una pausa per far crescere l'attesa tra il pubblico prima di tornare con4.B.pronto a dirigere di nuovo4In un'intervista rilasciata a GQ,ha parlato della sua intenzione di tornare alla regia per il nuovo capitolo del franchise. L'attore, che ha dato vita ad Adonis "Donnie"per la prima volta nel 2015, ha spiegato che la sua visione per il quarto film richiede un'attenta pianificazione e il momento giusto per essere realizzata al meglio.