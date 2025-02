Mistermovie.it - Mister Movie | Mad Max: Il Ritorno Trionfale di George Miller e l’Eredità di “Fury Road”

Leggi su Mistermovie.it

I fan della serie cinematografica "Mad Max" pensavano che il terzo capitolo degli anni '70 e '80 avrebbe segnato la fine della saga. Tuttavia, con grande sorpresa, 30 anni dopo è stato rilasciato "Mad Max: Fury Road", un film che non solo ha vinto l'Oscar, ma è stato anche acclamato come il migliore della serie. Il successo di critica e commerciale di "Fury Road" ha portato alla realizzazione di "Furiosa: A Mad Max Saga", che ha ricevuto elogi dai critici e ha lasciato i fan in trepidante attesa di ulteriori opere del regista australiano George Miller.Dietro le Quinte con George MillerIn un'intervista recente conWeb, Ben Smith-Petersen, che ha lavorato come stuntman in entrambi i film moderni di "Mad Max" e attualmente protagonista di "The Dead Thing" su Shudder, ha condiviso alcuni dettagli su cosa significa lavorare con George Miller.