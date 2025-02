Mistermovie.it - Mister Movie | La Rue Bennet di Zendaya nella Prima Foto di Euphoria 3 Stagione

Credit: HBODopo quasi tre anni di attesa, la terzadi "" è finalmente in produzione. La nuova, che vede il ritorno dinei panni di Ruet, Sydney Sweeney come Cassie Howard, Hunter Schafer come Jules Vaughn e Jacob Elordi come Nate Jacobs, ha iniziato le riprese all'inizio di questo mese. Sebbene il ritorno dello show sia previsto per il 2026, i fan sono comprensibilmente impazienti e scettici riguardo ai tempi di attesa.La Terzadi "": Un Ritorno Atteso e Complicato,della RuediL'account Twitter ufficiale di "" ha recentemente pubblicato laimmagine della nuova, mostrando Rue apparentemente sobria. Questo dettaglio offre un sollievo ai fan che hanno seguito con preoccupazione i problemi di dipendenza del personaggio fin dal 2019.