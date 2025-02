Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello: Luca Giglio a rischio squalifica dopo un gesto controverso

Leggi su Mistermovie.it

Credit: MediasetLa 31ª puntata del18, in onda questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, si preannuncia ricca di tensioni e colpi di scena. Tra le notizie più chiacchierate delle ultime ore c’è il caso di, il concorrente che potrebbe essereto dal reality show condotto da Alfonso Signorini.to dal?Tutto è iniziato quando Lorenzo e Shaila Gatta hanno criticato Maria Vittoria Minghetti per alcuni suoi atteggiamenti. La discussione, avvenuta a tavola, ha fatto scattare una reazione accesa della dottoressa, che ha accusato Lorenzo di lanciare frecciatine provocatorie. Il confronto si è trasformato in un vero e proprio scontro verbale, con Maria Vittoria che ha ribattuto:"Sembra che non accettiate come sono, tu ti accorgi delle frasi che lancia Lorenzo?"Shaila ha cercato di farle notare il suo atteggiamento difensivo, ma la situazione è rapidamente degenerata, con Maria Vittoria che ha risposto in modo sempre più acceso:"Bravo finalista, puoi dire quello che vuoi su tutti, tanto sei intoccabile.