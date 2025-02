Mistermovie.it - Mister Movie | Fedez vince Sanremo 2025 con la sua Battito?

La seconda serata del Festival diha visto emergere una top five composta da Giorgia, Simone Cristicchi,, Achille Lauro e Lucio Corsi, in ordine casuale, secondo il giudizio del televoto e della giuria delle radio. La competizione rimane accesa, con gli artisti che si distinguono non solo per le loro performance sul palco, ma anche per la loro presenza sui social media.in Testa, ma la Competizione è Accesasi conferma il più attivo sui social, con 71 post pubblicati su tutte le piattaforme considerate (Facebook, Instagram, X e TikTok). Fu Fabrizio Corona ad incoronarlo vincitore con una profezia. Segue Olly con 23 post, un numero comunque significativo.Olly ha registrato la migliore performance in termini di crescita di follower, con un incremento di quasi 70.