Mister Movie | Constantine 2 Data di Uscita | il sequel con Keanu Reeves è sempre più vicino?

Constantine 2 Data di Uscita: il sequel con Keanu Reeves è sempre più vicino?

Credit: Warner Bros. PicturesDopo anni di speculazioni e attese, il ritorno di John, interpretato da, sembra esserepiùalla realtà. Ildel film cult del 2005, basato sul celebre personaggio della DC Comics, è stato a lungo in bilico tra voci di corridoio e progetti abbandonati. Tuttavia, un nuovo aggiornamento da parte del regista Francis Lawrence ha acceso le speranze dei fan.dipiù vicina?In una recente intervista con Collider, Lawrence ha rivelato che la realizzazione di2 è più vicina che mai. Pur non fornendo dettagli definitivi, ha dichiarato:"Dirò che siamo più vicini che mai a poter fare un, il che è una cosa grandiosa. E Akiva,e io siamo super, super entusiasti."Queste parole confermano che l'interesse per il progetto è ancora alto, e che il team creativo – composto da Lawrence,e lo sceneggiatore Akiva Goldsman – sta lavorando per rendere il film una realtà.