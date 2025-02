Mistermovie.it - Mister Movie | Confermato il salto temporale ne Il Signore degli Anelli Gli anelli del potere 3 Stagione

Leggi su Mistermovie.it

Credit: Prime videoIl viaggio epico di "The Lord of the Rings: Glidel" continua con l'annuncio ufficiale della terza. Dopo un debutto nel 2022 accolto con reazioni contrastanti, la serie ha saputo conquistare il pubblico con una secondapiù oscura e complessa, dimostrando il suo vero potenziale. Ora, con il rinnovo per la terza, i fan possono aspettarsi un capitolo ancora più avvincente."The Lord of the Rings: Glidel3: Un Nuovo Capitolo con unSignificativoSecondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la terzadi "Glidel" inizierà le riprese tra pochi mesi nel Regno Unito. Ma la notizia più entusiasmante per i fan è il significativoche la nuovaintrodurrà.