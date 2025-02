Mistermovie.it - Mister Movie | Bad Boys 5 si farà? Attesa e Possibili Sviluppi per il Futuro della Saga

A quasi un anno dall'uscita di "Bad: Ride or Die", i fand'azione e commedia sono in trepidanteper "Bad5". La serie, che vede Will Smith e Martin Lawrence nei panni di due detective del dipartimento di polizia di Miami, ha riscosso un grande successo sia di critica che di pubblico.Successo di "Ride or Die", ma il Sequel Bad5 si?L'ultimo filmserie, "Ride or Die", uscito nell'estate del 2024, ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo, confermando l'appeal del franchise. Will Smith ha elogiato il ruolo di Mike Lowrey, definendolo una "gioia assoluta", ma ha anche sottolineato l'importanza di avere qualcosa di significativo da dire in ogni nuovo capitoloMartin Lawrence ha espresso il suo entusiasmo nel continuare a lavorare con Smith, affermando che finché i fan lo desiderano, cercherà di dare loro ciò che vogliono.