Mistermovie.it - Mister Movie | Aggiornamenti da Constantine 2, Nuovi Sviluppi e Speranze per il Sequel

Leggi su Mistermovie.it

Quasi due decenni dopo l'uscita di "", il regista Francis Lawrence ha fornito un aggiornamento incoraggiante sullo sviluppo del tanto atteso. In un'intervista con Collider, Lawrence ha rivelato che "2" sta procedendo con rinnovato slancio, grazie al completamento della sceneggiatura da parte di Akiva Goldsman.2 e il Ritorno del Team OriginaleIlvedrà il ritorno di Lawrence alla regia e Keanu Reeves nel ruolo del cinico detective dell'occulto John. Il film sarà prodotto sotto l'etichetta Elseworlds della DC, distinguendosi dalla continuità principale dell'universo DC e permettendo una maggiore libertà creativa.Sviluppo della StoriaIl team creativo, composto da Lawrence, Reeves e Goldsman, ha lavorato attivamente per sviluppare una direzione unica per la storia del