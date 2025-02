Mistermovie.it - Mister Movie | Aaron Paul e Jacob Tremblay Protagonisti di “The Night House”: Un Nuovo Horror Soprannaturale

Leggi su Mistermovie.it

, noto per il suo ruolo in "Breaking Bad" e l'imminente "Ash", e, celebre per "Doctor Sleep" e "The Toxic Avenger", saranno idel film"The". Il film è un adattamento del romanzo best-seller di Jo Nesbø.Thenel castRegia e Produzione: Il film sarà diretto da Jesper Ganslandt, conosciuto per "Falkenberg Farewell" e "The Ape". La produzione è affidata a Steven Schneider, noto per "Split", "Insidious" e "Paranormal Activity", e a Fredrik Wikström Nicastro degli Hope Studios.Sceneggiatura: La sceneggiatura è stata scritta da Jesper Ganslandt e Jo Nesbø, autore del romanzo originale.Trama"The" segue la storia di Richard, interpretato danella versione più giovane e dain quella più adulta.