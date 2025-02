Iltempo.it - Miriam Leone incanta, Katia Follesa punge Amadeus: "Non simpatico come..."

Parte la terza serata del Festival di Sanremo ed è subito gag per, una delle tre co-conduttrici di oggi. La comica si è presentata con il bob da neve, minacciando di usarlo per scendere le temute scale dell'Ariston. Carlo Conti è stato al gioco ed è salito a prenderla. Indossando un vestito nero con la scollatura a cuore, la compagna d'avventura del direttore artistico ha usato l'arma dell'ironia: "Volevo salutare tutte le donne cheme vogliono raggiungere degli obiettivi. Non canterò, non ballerò e soprattutto non devolverò il mio cachet in beneficenza", ha detto usando l'arma dell'ironia. Non è mancata una frecciatina ad, ora al Nove: "Lui non era così", ha scandito la comica. Mozzafiato, che, dopo essere entrata in scena con un abito nero a sirena tempestato di grandi perle, ha rivolto il pensiero al suo bambino: "Il mio bimbo ora sta dormendo.