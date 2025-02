Donnapop.it - Miriam Leone è figlia di Sergio Leone? Ha figli? Sapete dove vive col marito e che film ha fatto?

Leggi su Donnapop.it

è una delle attrici contemporanee tra le più apprezzate dal grande pubblico e dalla critica. Scopriamo di seguito tutto sulla sua vita, sia privata sia professionale!Leggi anche: Sapevate cheè stata fidanzata con Matteo Martari?Nata a Catania il 14 aprile 1985,ha quarant’anni e ha costruito una carriera strepitosa nel mondo dello spettacolo. Dopo aver debuttato in passerella nel 2008,non si è più fermata, conquistando un successo sopo l’altro e collezionando grandi soddisfazioni. Ma chi èoltre ie le serie televisive che ha interpretato? Scopriamo tutto di seguito! View this post on InstagramA post shared by(@mirimeo)di?No,non èdell’indimenticabile regista, celebre in tutto il mondo soprattutto per le sue pellicole “spaghetti-western”.