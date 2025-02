Laverita.info - «Mio papà Villaggio iniziò grazie a Jannacci»

Parla la figlia del comico, da poco in libreria con «Fantozzi dietro le quinte»: «All’epoca si esibiva per hobby, quando Enzo annullò in extremis un suo spettacolo l’impresario mandò sul palco lui a improvvisare. In platea c’era pure Costanzo, che se lo portò a Roma».