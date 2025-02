Lapresse.it - Milleproroghe: nuovo testo rottamazione quater, riammissione ‘limitata’ a decaduti

Roma, 12 feb. (LaPresse) – Una precisazione e l’indicazione della coperture: cambia la norma sulladei ‘’ dalla. Questo prevede l’attesa riformulazione dell’emendamento sulla definizione agevolata, che è stato presentato come “2” di un emendamento segnalato dalla Lega al, che invece prevedeva la riapertura dei termini. In base all’accordo di ieri sera ilprende il posto dell’emendamento dei relatori, quasi identico, che è stato invece ritirato e dà una seconda possibilità a chi aveva già aderito allama è decaduto per non aver pagato una o più rate. Rispetto alpresentato dai relatori cambia l’avverbio iniziale: lavale “limitatamente” – nella formulazione dei relatori era “relativamente” – ai debiti compresi nella dichiarazione di adesione allae per “i quali debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025”.