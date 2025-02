Urbanpost.it - Millennials e Gen Z: la fotografia sotto punti di vista diversi

Leggi su Urbanpost.it

Laè uno dei mezzi più potenti a nostra disposizione per descrivere la realtà e ciò che ci circonda. Uno strumento che, fin da quando è entrato nelle nostre vite, nell’ormai lontano 1839, ha raccontato e narrato fatti ed eventi storici, ha trasmesso emozioni e immortalato momenti indimenticabili. Questo aspetto non è cambiato neanche oggi, nell’era del digitale e dei software di elaborazione grafica. Lo scatto resta un tramite potentissimo. Ma come lo utilizzano ie la Gen Z? Proveremo a capirlo nelle prossime righe.A porre il focus sui differenti usi e concezioni del mezzo fotografico delle due generazioni è stato recentemente MYPOSTER.it, realtà che da anni si occupa di prodotti fotografici personalizzati e realizzati a mano in Germania.La scelta della posa fotograficaIl primo punto su cui si è concentrato l’approfondimento firmato MYPOSTER sono state le differenze sulla scelta della posa fotografica.