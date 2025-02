Dayitalianews.com - Milano, Stefano Tacconi ottiene una casa popolare

ha ricevuto un alloggiograzie a un bando dell’Azienda lombarda di edilizia residenziale, a cui ha partecipato sua moglie. La notizia è stata riportata da Il Giorno, che precisa come, inizialmente, la famiglia dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale, colpito da un aneurisma cerebrale nel 2022, avesse ottenuto unadell’Aler nell’hinterland milanese. Successivamente, hanno potuto trasferirsi in un’altra abitazione situata nella periferia sud della città.Secondo quanto riportato dalla testata milanese, il bando in questione “si è concluso il 17 aprile 2023, la graduatoria è stata resa pubblica il 5 maggio e il contratto è stato firmato il 7 luglio dello stesso anno. Due mesi dopo, il 7 settembre 2023, la famigliaha richiesto il cambio e il 2 novembre ha firmato il contratto per la nuova abitazione”.