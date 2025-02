Lapresse.it - Milano-Cortina: Kostner all’Ariston annuncia Carlo Conti tedoforo

Quando la fiamma olimpica passerà a Firenze anchesarà tra i 10.502 tedofori dei Giochi di, in programma tra meno di un anno. Lo hato Carolinadopo essere salita sul palco dell’Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo, come testimonial delle prossime Olimpiadi invernali.per“Anche tu sarai tra i tedofori di”, ha detto. La fiamma olimpica “partirà da Roma il 6 dicembre e arriverà ail 6 febbraio 2026, mentre quella paralimpica partirà il 24 febbraio e arriverà a Verona il 6 marzo”. I tedofori, ha aggiunto, “gireranno per tutta l’Italia, per tutte le province e tantissimi comuni”. “Mi allenerò dopo Sanremo”, ha commentato