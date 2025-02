Liberoquotidiano.it - Milano avrà la statua della maternità

Laintitolata “Dal latte noi veniamo”, di Vera Omodeo, scomparsa all'età di 100 anni nell'aprile 2024, sarà posizionata in un'area verdesplendida piazza Nicolò Tommaseo, nel cuore di. È trascorso meno di un anno dalla polemica sull'opportunità di collocare lain un luogo pubblico, e ora finalmente potrà essere ammirata in tutta la sua bellezza. L'opera dell'artista era stata oggetto di un vero e proprio dibattito politico-culturale, in quanto, per la Commissione comunale, «rappresenta valori non universalmente condivisibili». La famiglia dell'artista avrebbe voluto donare laalla città perché venisse esposta nella piazza Eleonora Duse. Ma talvolta le buone intenzioni non bastano, soprattutto nell'era del politicamente corretto, dove a essere messe in discussione sono ormai anche le basi del buon senso.