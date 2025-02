Dailymilan.it - Milan, Zvonimir Boban: troppi cambi di formazione. Sulle cessione di Ismael Bennacer… Le parole

Leggi su Dailymilan.it

L’ex giocatore e dirigente delnon condivide i continuididei rossoneri e nemmeno ladi Bennacer.Ilstecca nell’andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. I ragazzi di Sérgio Conceição vengono sconfitti per 1 a 0 al De Kuip con una papera di Mike Maignan che costa caro al, che nonostante i fantastici 4 in campo non riesce quasi mai ad essere pericoloso.Nella sconfitta dei rossoneri uno degli aspetti che più a stonato l’ex dirigente e giocatore rossonero, c’è quella dei continuidi, ilnon ha mai messo la stessaper due partite consecutive, non riuscendo mai a trovare la quadra giusta.Dall’inizio della stagione non credo che ilabbia giocato per due volte di fila con la stessa squadra.