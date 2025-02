Rompipallone.it - Milan: soldi e scambio, così prendono Leao

Leggi su Rompipallone.it

Il portoghese sembra essere sempre più lontano dai rossoneri. Un club è pronto a mettere sul piatto una proposta importante per strapparlo alla concorrenzaLa prestazione con il Feyenoord è stata ancora una volta insufficiente. Chi si aspettava un cambio di passo da parte diè rimasto assolutamente deluso. Il portoghese sta facendo molto fatica e questo potrebbe portare i vertici dela valutare il suo addio per non rischiare di perderlo ad una cifra inferiore rispetto a quanto ipotizzato. Per questo motivo non è da escludere che si possa arrivare ad una sua possibile cessione già nella prossima sessione di calciomercato.Secondo le informazioni di fichajes.net,è finito nel mirino di una big e si parla della possibilità di unodurante il calciomercato estivo. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi e si faranno le valutazioni del caso.