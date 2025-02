Tvplay.it - Milan, salta la firma: l’errore cambia i piani rossoneri

Leggi su Tvplay.it

Risveglio amaro oggi per il, reduce dall’inattesa sconfitta patita per mano del Feyenoord. Il kole strategie future del club.L’ennesima serata storta, nell’ambito di una stagione che fin qui ha regalato più amarezze che soddisfazioni. Sergio Conceicao, chiamato dalper rianimare un gruppo che aveva legato poco con Paulo Fonseca, è sì riuscito a conquistare il primo trofeo dell’annata (la Supercoppa Italiana) tuttavia in questi mesi ha faticato nel trovare gli opportuni correttivi tesi a rilanciare la competitività della squadra e a risolvere, in maniera definitiva, le problematiche incontrate dal suo precedessore. A confermarlo è stato il pesante ko rimediato ieri sul campo del Feyenoord, impostosi grazie alla rete siglata da Igor Paixao.la– TvPlay.