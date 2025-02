Dailymilan.it - Milan: Rafael Leao, Pulisic, Joao Felix e Gimenez: da Fantastici 4 a semplici comparse. Tutti i voti

Gli attaccanti de, Christiane Santiagoda4 aa Rotterdam. I.Il, archiviato l’impegno di Champions League contro il Feyenoord a Rotterdam, sta già pensando alla sfida interna contro l’Hellas Verona. Sergio Conceiçao deve raggiungere il quarto posto, tra gli obiettivi stagionali, e per farlo ha bisogno di una bella prova e soprattutto dei tre punti tra le mura amiche.Il Diavolo ha reso il suo cammino nei play-off di Champions League in salita, ma ci sono ancora altri 90?. I rossoneri pagano la papera di Mike Maignan, oltre a una sfilza di errori e imprecisioni nella trequarti avversaria. A San Siro al ritorno servirà unformato Champions League, e non di certo la versione sbiadita e a tratti svogliata vista a Rotterdam.