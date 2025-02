Dailymilan.it - Milan, Mike Maignan si fa scappare la palla Champions League. Tutti i voti

Leggi su Dailymilan.it

La papera diincontro il Feyenoord mette ilin grande difficoltà in vista del ritorno a San Siro.Ildi Sergio Conceiçao sta preparando aello gli ultimi dettagli per la sfida di Serie A contro l’Hellas Verona, gli scaligeri cercheranno il colpaccio in casa del Diavolo ma per i rossoneri sbagliare non è più una delle possibilità a disposizione. Questo vuol dire che da adesso in avanti i margini di errore saranno bassissimi.Il portiere dei rossonerisi è reso protagonista di una clamorosa papera sul tiro di Igor Paixão al 3?, da lì in poi anche il resto della squadra non ha mostrato il mordente necessario per ribaltare la sfida. Ma l’errore dell’estremo difensore è stato clamoroso, scelta di tempo sbagliata che ha costretto la squadra a riversarsi in avanti nel tentativo di recuperare.