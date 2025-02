Dailymilan.it - Milan Futuro, Daniele Bonera in difficoltà: Zlatan Ibrahimovic richiama Mauro Tassotti. Il ruolo

Ile inè stato vicino all’esonero,gli affiancache torna ao.Ilalla sua prima stagione sta trovando piùdel previsto. Diciottesimo posto in classifica in piena zona playout e il rischio di retrocedere in Serie D che spaventa i rossoneri. Per questo motivo dopo giorni di riflessione suldi, la dirigenza rossonera ha deciso di confermare il tecnico ma di affiancargli una figura importante.Nella giornata di mercoledì ilha annunciato il ritorno aldiche entra nello staff die lo accompagnerà in questa ultima parte di stagione, con l’intento di rialzare la situazione delper arrivare alla salvezza e gettare le basi per la prossima stagione.